Duarte llegaría a México entre el 10 y 12 de julio: PGR Tweet Javier Duarte podría ser trasladado de Guatemala a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado al Reclusorio Norte, dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán Redacción - 2017-06-28 10:55:33 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Ello, luego de que exgobernador de Veracruz se “allanó” al proceso de extradición, tras considerar que las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad son “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”.



Alberto Elías Beltrán dijo a José Cárdenas que el próximo 4 de julio será la audiencia relacionada con la solicitud formal de extradición respecto de los dos delitos del orden federal que fue el motivo por el que el pasado 15 de abril se solicitó la detención provisional que en esa misma fecha fue ejecutada.



Indicó que los delitos federales atribuidos son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero o de activos.



Cuestionado sobre si son sólidas las acusaciones en contra de Duarte de Ochoa por parte de la PGR, el funcionario dijo que se trata de una investigación sólida, robusta e integrada conforme al nuevo sistema de justicia penal y no consideran que exista ningún riesgo.



Dijo que Duarte "se allanó solamente por los delitos del fuero común obtenidos por la Fiscalía General de Veracruz y el 4 de julio podrá allanarse a estos delitos del orden federal y será puesto ante un juez del orden federal y no sentimos ningún riesgo para que pueda obtener su libertad".



Sostuvo que la prioridad para aplicar la aprehensión la tiene la Federación toda vez que fue la primera orden de aprehensión que se obtuvo y el motivo por el cual se inició el procedimiento de extradición y en ese sentido, "estaría llegando a México a enfrentar la justicia mexicana, sería recluido en una prisión de orden federal y enfrentar esta justicia".



En cuanto a la fecha de regreso del político veracruzano, comentó que en términos del Tratado de Extradición con Guatemala, señala que debe ser de manera inmediata, siempre cumpliendo con los requisitos y trámites administrativos para su entrega y seguridad.



Abundó que podría ocurrir alrededor de una semana aproximadamente, es decir después de la audiencia del 4 de julio, entre el 10 y 12 de julio próximos.



Con información de SDP Noticias

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/06/28/duarte-llegaria-a-mexico-entre-el-10-y-12-de-julio-pgr Facebook

Deja tu comentario Duarte acepta la extradición; culpa a sus ex secretarios y tacha de 'infundadas, ligeras e irrisorias' denuncias de MAYL Tato Vega no solventó observaciones de Orfis