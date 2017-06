Se registró un déficit comercial de mil 79 mdd en mayo

Con el saldo de mayo, el desequilibrio comercial acumulado para los primeros cinco meses arrojan un déficit de (-)2 mil 971 millones de dólares.



El valor de las exportaciones de mercancías en mayo de 2017 fue de 35 mil 466 millones de dólares, cifra que se integró por 33 mil 835 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 631 millones de dólares de petroleras.



En el quinto mes del año, las exportaciones totales mostraron un incremento anual de 12.9 por ciento, el cual fue resultado neto de un crecimiento de 13.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)3.5 por ciento en las petroleras.



Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.6 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 20.4 por ciento.



En mayo de este año, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 36 mil 545 millones de dólares, monto que implicó una variación anual de 14.7 por ciento. Esta cifra fue reflejo de crecimientos de 14.1 por ciento en las importaciones no petroleras y de 23 por ciento en las petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron alzas anuales de 10.7 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 15.9 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 11.1 por ciento en las de bienes de capital.



Con información de La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/27/se-registro-un-deficit-comercial-de-mil-79-mdd-en-mayo-inegi