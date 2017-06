Ocurre en Veracruz la discriminación laboral por condición sexual: Jazz Bustamante

En el estado de Veracruz ocurrieron por lo menos 50 casos de discriminación laboral por condición sexual en el último año, informó Jazz Bustamante Hernández, secretaria estatal de Diversidad Sexual del PRD e integrante del Frente Nacional Feminista.



Menos del 10 por ciento de los casos conocidos de discriminación laboral por condición sexual se han denunciado ante una instancia laboral pues para que procedan y no se queden en una recomendación es necesario que la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea reformada.



“Yo te puedo decir que tan sólo en Veracruz tenemos casos del último año que conocemos varias ONG, hay por lo menos 50 casos que tengamos conocimiento. ¿Cuántos han denunciado? Sólo dos o tres. Y no proceden porque son quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos es un gran elefante blanco como el Conapred que aceptan las quejas pero casi nunca proceden porque ellos hacen recomendaciones a la Secretaría de Salud, a las Fiscalías pero la Comisión de Derechos Humanos ya sea nacional o estatal no tiene el poder para sancionar



“La Secretaría del Trabajo a nivel nacional, porque es algo federal, habla sobre la no discriminación, ya está un poco regulada esa parte. Creo que lo que sí debemos hacer es en el Código Civil del Estado de Veracruz y en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se le agregara una fracción que diga que cualquier ciudadana o ciudadano que agreda a otra persona, que transgreda, insulte, humille a otro individuo por religión, por etnia, por su preferencia sexual o identidad de género sea sancionado con trabajo social o con cárcel”, explicó Bustamante Hernández.



La integrante del Frente Nacional Feminista respondió que en Veracruz hay dos décadas de atraso en legislación sobre identidad y género y sobre discriminación en cualquiera de sus condiciones.



Especificó que esto se debe a que la Ley es ambigua cuando se trata de imponer una sanción, misma que no se ha homologado correctamente con la legislación federal.



“Si un civil sanciona a otro civil no procede, solamente si un servidor público agrede a un civil sí procede pero si un empresario discrimina por su identidad de género, por su expresión de género o por su orientación sexual… no lo sancionan y ahí es donde debemos de trabajar porque la discriminación se ha normalizado en el estado de Veracruz y en todo el país”, comentó la integrante del Frente Nacional Feminista.



En este último año también se han logrado avances ante el Congreso del Estado de Veracruz sobre condición sexual y es posible que en esta legislación sean votadas por lo menos tres iniciativas al respecto debido al cabildeo de las organizaciones no gubernamentales.