Insiste Morena en anular elección en Córdoba

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-27-20:47:10 Córdoba Pide Tribunal Federal Electoral a OPLE que compruebe los incidentes del proceso electoral del 4 de Junio tras la impugnación hecha por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues insiste el ex candidato a la alcaldía de Córdoba, Juan Martínez Flores que se anule la elección. Pide Tribunal Federal Electoral a OPLE que compruebe los incidentes del proceso electoral del 4 de Junio tras la impugnación hecha por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues insiste el ex candidato a la alcaldía de Córdoba, Juan Martínez Flores que se anule la elección.



"Cuando metimos la impugnación, lo hicimos pensando en lo que se puede comprobar" refirió el ex candidato, quien dijo que los gastos de campaña no se pueden comprobar porque hay muchos factores que influyen, "pueden decir que me lo regalaron, muchas cosas", por ello están basando la impugnación en lo aritmético, "en todos los números que tienen que cuadrar".



Asegura que los números no "cuadran", por ello Patricia Hernández Sánchez, representante de Morena ante el OPLE, expuso algunos ejemplos de actas que presentan errores como el sobrante de boletas de una hasta 14 o más, aunque no precisó la cantidad de boletas sobrantes detectadas, como fue el caso de la casilla 997, 996, 1047.



" La constante es que cuando se hace el análisis de las casillas, nos damos cuenta que faltan boletas y aparecen en otras Casillas, prosiguió la ley establece con que cambie una boleta, pero si nos damos cuenta en todas las casillas faltaron, fue esa operación para llevar a las casillas donde tienen más boletas que votantes".



Dijo que todo debe cuadrar de perfecta manera, "hablamos de una inconsistencia, por la cual pedimos la anulación de la elección", destacó que la ley es clara, no puede sobrar una boleta, "sabemos cuántas boletas debe tener cada casilla, no tiene por qué haber estas irregularidades".



El tribunal dictará la sentencia en el momento oportuno y dijo que están a unos días de que se emita un resolutivo de esta impugnación que están llevando a cabo.