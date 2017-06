Temen 'madruguete' sindicalizados de Sesver

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud señalaron que temen un madruguete, ya que a pesar de que el Sindicato emitió la convocatoria para la renovación de las dirigencias de las subsecciones sindicales 47 y 48 el pasado lunes, hasta ahora no se les ha dado a conocer la misma.



Los inconformes, quienes pidieron omitir sus nombres, pues al interior del gremio se dan represalias, mencionaron que tienen conocimiento que para la Subsección 48, que corresponde a Río Blanco, se pretende imponer a Luis Adrián Quintero Mármol Zamudio, quien es protegido del actual secretario general de esa subsección, Raymundo Cienfuegos Díaz Ordaz.



En tanto, dijeron, para la Subsección 47, que actualmente encabeza Enrique Ravelo Pereda, se quiere imponer a Julio César Romano Hernández.



Señalaron que hay otros compañeros a quienes consideran gente honesta que aspiran al cargo, y que como muchos de la base, están hartos de los manejos que se dan hasta ahora, en donde los más allegados a esos dirigentes son quienes reciben canonjías especiales, para lo cual pasan por encima de los derechos de otros.



Agregaron que por el sólo hecho de ser incondicionales, esos compañeros son mantenidos en lugares que no corresponden a sus centros de adscripción y andan sin laborar, pero acompañan a todos lados a los dirigentes.



Mencionaron que consideran que se están reservando las convocatorias, para que en su momento quienes aspiran a la dirigencia no cumplan con los requisitos en tiempo y forma y surja un solo aspirante a cada una, como ya ocurrió en el pasado proceso en el Hospital Regional de Río Blanco, situación por la que decidieron ventilar su preocupación de que los cargos se sigan manipulando conforme a intereses que no son los de la base trabajadora.