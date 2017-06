El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la violencia de género representa un reto en el que debemos avanzar de manera significativa, de no hacerlo puede acrecentarse.



Al encabezar la firma de convenio entre la dependencia a su cargo y la Secretaría de Desarrollo Social para prevenir la violencia contra las mujeres, el encargado de la política interior destacó que las mexicanas requieren el apoyo completo y total del gobierno de la República, por ello, agregó se han emprendido acciones como los Centros de Justicia para su atención en 26 estados, y el objetivo es que cada entidad cuente con uno.



Asimismo, subrayó la importancia de no naturalizar la violencia contra las mujeres y manifestó que no se puede seguir por el camino que está llevando al país a cifras terribles.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, sostuvo que no debe permitirse ningún tipo violencia de género ni en México ni en ninguna parte del mundo.



En su oportunidad, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, explicó que este convenio permitirá que las beneficiarias de los programas de Liconsa conozcan la línea Háblalo y, así, cuenten con asistencia legal y psicológica que les permita salir del círculo de violencia.



http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/de-no-atender-problemas-violencia-contra-las-mujeres-se-puede-acrecentar-segob-312