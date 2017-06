Colocará Tránsito 25 señalamientos en el centro de Coatzacoalcos Tweet Alrededor de 25 señalamientos de paradas y no estacionarse, serán colocados por la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en el Centro de Coatzacoalcos Coatzacoalcos - 2017-06-27 18:38:17 - Bibiana Varela / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-27-18:39:55 Coatzacoalcos La Delegación de Tránsito en Coatzacoalcos, colocará 25 señalamientos viales en el primer cuadro de la ciudad Alrededor de 25 señalamientos de paradas y no estacionarse, serán colocados por la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en el Centro de Coatzacoalcos.



Así lo dio a conocer Luis de la Barrera González, jefe de Servicios Operativos de la Delegación, quien indicó que ya se están coordinando con Transporte Público para reactivar las paradas de autobuses.



Y es que según dijo, el primer cuadro de la ciudad carece de estas; muchas de las señales han sido arrancadas durante percances automovilísticos, y otras han sido corroídas por el salitre.



Esta situación, ha ocasionado que los camiones urbanos se estacionen en el carril central para el descenso y ascenso de pasajeros, lo que genera el aglomeramiento vehicular.



De acuerdo con el funcionario, esto se ha dado principalmente sobre las avenidas Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Corregidora, Hilario Rodríguez Malpica, y Miguel Hidalgo esquina Pedro Moreno.



En ese sentido, la dependencia colocará en próximos días 25 señalamientos -tanto de paradas y no estacionarse- hechos a base de tubos galvanizados, los cuales serán instalados en los mismos lugares designados, con el fin de mejorar el flujo vehicular en el Centro de la ciudad. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario