Balanza comercial registra déficit de mil 79 mdd en mayo: Inegi

Durante mayo de este año, el comercio exterior en México registró un déficit de mil 79 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El saldo se compara con el superávit de 883 millones de dólares observado en abril, como resultado de una disminución en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de dos mil 71 millones de dólares en abril a 236 millones de dólares en mayo.



Asimismo, se debió al aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de mil 188 millones de dólares a mil 315 millones de dólares, en esa misma comparación.



De acuerdo con información oportuna sobre el comercio de mercancías en el país, el instituto refiere que en los primeros cinco meses del año la balanza comercial presentó un déficit de dos mil 971 millones de dólares.



El valor de las exportaciones totales de mercancías en mayo de 2017 fue de 35 mil 466 millones de dólares, cifra que se integró por 33 mil 835 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 631 millones de dólares de petroleras.



El Inegi señala que las exportaciones totales mostraron un incremento anual de 12.9 por ciento, resultado de un crecimiento de 13.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de 3.5 por ciento en las petroleras.



Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 12.6 por ciento a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 20.4 por ciento.



En tanto que el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 36 mil 545 millones de dólares, monto que implicó una variación anual de 14.7 por ciento, reflejo de crecimientos de 14.1 por ciento en las importaciones no petroleras y de 23 por ciento en las petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo, se presentaron alzas anuales de 10.7 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 15.9 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 11.1 por ciento en las de bienes de capital.



http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/balanza-comercial-registra-deficit-de-mil-79-mdd-en-mayo-inegi-464