Falta educación sexual en jóvenes: CAPAS

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-27-18:33:31 Coatzacoalcos Padres de familia deben abordar más el tema de la educación sexual

Afecta que padres de familia no aborden los temas de sexualidad con sus hijos, al llegar a la adolescencia lo hacen desinformados.



Demetrio Ontiveros Aquino responsable del programa VIH/SIDA y el Centro de Atención Para las Adicciones (CAPAS), detalló que la mayoría de los padres de familia no habla con sus hijos de esos temas.



Desafortunadamente la falta de información por parte de los papás hacia sus hijos, genera que los jóvenes se mal informen en la escuela a través de otros compañeros.



Dijo que es prioritario impartir pláticas en las escuelas, y que se han dado talleres, sobre todo en conocer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).



“Tienen una gran apertura para que puedan aceptar esto y reducir el número de las incidencias de esta enfermedad en jóvenes”.



“Se aborda cuáles son los riesgos de contagio si se tiene una relación sexual sin uso de preservativo; el embarazo no deseado es una parte, las enfermedades de trasmisión otra y las más grave el VIH”.



Aseguró que los jóvenes tienen mucho interés, de crear conciencia. “Como tal están conscientes de la situación que se vive, de las complicaciones de la mortalidad respecto al VIH, que es elevada aun con los medicamentos”.



Dentro de las principales dudas que manifiestan los jóvenes es el mecanismo de transmisión, “si la saliva, o personas que niegan que hay enfermedad, datos que bajan de internet que hay aclarar”.



Por eso recalcó que los padres de comenzar con un trabajo de educación sexual hacia sus hijos, incluso cuando acaban de salir de la primaria e iniciar la secundaria.