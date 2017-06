Desaparecen norteamericanos en Baja California

La Dirección Estatal de Protección Civil dio a conocer que se realiza un operativo de búsqueda en el parque de San Pedro Mártir para localizar a tres personas de origen estadunidense que se encuentran extraviadas desde el pasado martes 20 de junio.



Se trata de un hombre de 61 y sus dos hijas de 20 y 25 años, residentes de San Diego, California, quienes con fines recreativos se internaron en la sierra de San Pedro Mártir para subir el Picacho del Diablo el viernes y -según dieron a conocer- planeaban salir del lugar el sábado 24 de junio; no obstante, 48 horas después no lo habían hecho y el vehículo en el que se transportaban continuaba estacionado en el lugar donde lo dejaron.



Protección Civil del Estado manifiesta preocupación debido a que, señala, el sexagenario cuenta con experiencia en navegación en territorio agreste, pero no sus dos hijas, por lo que si este sufre algún percance, a pesar de su condición física, las mujeres carecen de conocimiento para salir de la zona serrana por auxilio.



Detalló que el operativo de búsqueda inició a las 15:15 horas de ayer, con la participación de rescatistas voluntarios y que la situación ya fue notificada a las autoridades del Consulado de Estados Unidos en Tijuana.













http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/27/realizan-operativo-de-busqueda-de-3-estadunidenses-en-bc