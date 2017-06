La verdad tras el video #LadyPrieta

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-27-18:27:10 Redacción

El video en el que la actriz Carla Frías parece discriminar a otra persona por su color de piel y que puso a medio país de cabeza, es falso.



La realidad del escándalo titulado en Twitter como "LadyPrieta" es que Frías se encontraba filmando un comercial para una compañía cervecera.



"No me voy a poner detrás, ¿estas loco? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? Y menos por esta pinche vieja bajada del cerro, ¡es una prieta por Dios! ¿no la estás viendo?", exclama la actriz en el clip.



No obstante, en su página de Facebook han circulado partes del guión, donde aclara que todo forma parte de una campaña contra la discriminación.