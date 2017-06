SCJN determinará si atrae o no amparo concedido a 'El Porky' Tweet Ciudad de México - 2017-06-27 12:34:00 - Excélsior . / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si ejerce su facultad de atracción o no para analizar el amparo concedido en marzo pasado a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys de Costa de Oro”, a quienes se les acusa de violar a la menor de edad Daphne.



De acuerdo a lo publicado en Excélsior, respecto a los registros judiciales, el expediente y constancias del caso ya fueron enviados a la Primera Sala de la Corte por un Tribunal Colegiado con sede en Boca del Río, Veracruz y cualquiera de los cinco integrantes de la Sala puede hacer suya la solicitud planteada.



Piden diputados que la SCJN atraiga el caso ‘Porkys’



La petición que revisa la SCJN está relacionada con el amparo en revisión 206/2017 que impugnó la sentencia del juez Tercero de Distrito de Veracruz, que amparó a Diego Cruz a finales de marzo por “no hallar evidencias suficientes” sobre el abuso sexual sufrido por la joven Daphne.



Precisamente, tras el polémico fallo que ordenó la libertad de Diego Cruz por no hallar los elementos necesarios para fincarle responsabilidades por el delito de pederastia en agravio de la menor, el juez Anuar González recibió una serie de críticas en redes sociales por el contenido de su determinación y posteriormente fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal para ser investigado.



