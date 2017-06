‘No es importante exhibir los errores’, dice líder de bancada del PAN sobre Téllez Marié y su comparecencia en Congreso

El Grupo Legislativo del PAN no está de acuerdo en que se deba de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, por la ola de violencia que se ha registrado en las últimas horas afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y coordinador de los diputados del partido albiazul, Sergio Hernández Hernández.



En contra parte, consideró que el tema de la inseguridad en Veracruz se tiene que solucionar entre todas las fuerzas políticas, los tres Poderes y trabajar en conjunto con la Federación.



“Tenemos que entrarle todos a lo que nos compete hacerlo, lo que le compete al gobierno del Estado tiene que ajustarlo, lo que le compete a la Federación es reforzar; si es necesario mandar un comisionado, lo que sea necesario pero tiene que haber una coordinación”, opinó.



En entrevista el también líder de los diputados del PAN planteó que el tema de la inseguridad es reprobable y tiene que sensibilizar pero no politizarse.



Así, rechazó que sea necesario llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, afirmando que no es importante exhibir los errores.



“Es un tema que está desgastado, que cada error quieran venir a exhibir no, hoy lo creo que nos tiene que unir y los resultados tienen que verse reflejados con el apoyo de todos, no solo ante la crítica, también ante la situación tan complicada que vive Veracruz”.



El diputado local del PAN planteó al Ejecutivo que lo que se tenga que hacer desde este Poder para mejorar en la materia se buscará concretar desde el Congreso si es necesario.



“Que no ocupemos esto como bandera política, como realmente una reflexión, para unirnos todas las fuerzas políticas, fuerzas del orden y poderes para crear una solución”, subrayó.



Hernández Hernández crítico que la ola de violencia que atraviesa Veracruz esté siendo utilizada por los senadores del PRI para actuar contra el gobierno, aunque ellos no proponen ninguna solución.



“Tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas y todos los órdenes de gobierno para crear las mejores soluciones; hoy que cada grupo, que cada Poder cometa un error lo primero que hacen los demás es señalar que ahí está el error, pero cuál es la propuesta y solución.



Finalmente comentó que las últimas dos administraciones fueron las peores en materia financiera y de seguridad, de ahí que a la fecha Veracruz está sufriendo las consecuencias.