Lula al frente de las encuestas en Brasil Tweet Si el día de hoy fuera la elección presidencial en Brasil, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva vencería a prácticamente todos los demás precandidatos pese a los procesos judiciales que se le siguen por corrupción, de acuerdo con una encuesta dada a conocer este lunes en el país sudamericano. Redacción - 2017-06-26 18:49:35 - Notimex/ SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Si el día de hoy fuera la elección presidencial en Brasil, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva vencería a prácticamente todos los demás precandidatos pese a los procesos judiciales que se le siguen por corrupción, de acuerdo con una encuesta dada a conocer este lunes en el país sudamericano.



Da Silva, quien gobernó en dos ocasiones entre 2003 y 2010, podría buscar la presidencia de su país si es que libra las investigaciones por lavado de dinero y corrupción, y podría llevarse hasta 30 por ciento de los votos, según las estimaciones.



Esta votación lo lo llevaría a una segunda vuelta contra la candidata ecologista Marina Silva, quien se desempeñó como ministra de Medio Ambiente durante el periodo de Lula. Otro candidato con posibilidad de llegar a la segunda vuelta es el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien podría repetir el fenómeno ya visto en Francia, Holanda, Estados Unidos y otros países ante el desencanto con los políticos tradicionales.



Ya en la hipotética segunda vuelta, Lula vencería a Bolsonaro con 55 por ciento de los votos, mientras que empataría con Silva.



Lula da Silva mantiene simpatías entre algunos sectores de la población gracias a sus esfuerzos por combatir la pobreza, que resultaron en una clase media emergente con una prosperidad a la que no aspiraban con regímenes anteriores. Sin embargo, tras su salida de la Presidencia se destapó un escándalo de corrupción que lo involucra en una red de lavado de dinero.



Con información de Notimex https://www.sdpnoticias.com/internacional/2017/06/26/lula-encabeza-preferencias-rumbo-a-eleccion-de-2018-en-brasil Facebook

Deja tu comentario