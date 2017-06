Falta de recursos frena rehabilitación del centro de Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-26-18:43:48 Coatzacoalcos La rehabilitación del Centro de Coatzacoalcos, no continuará este año debido a la falta de recursos El mantenimiento al Centro de Coatzacoalcos, podría no continuar este año debido a la falta de recursos; el programa de rehabilitación, tendrá que ser contemplado por la próxima administración municipal.



Así lo dio a conocer el regidor sexto, José Antonio Chagra Nacif, quien reconoció que aún queda mucho por hacer en el Centro de la ciudad.



“Nosotros empezamos con el embellecimiento, estuvimos prácticamente un año, pero es algo que debe ser permanente. Desgraciadamente, por cuestiones de presupuesto no pudimos continuar con eso, pero así como están las cuadrillas en el malecón limpiando todos los días, así deben estar en el Centro de la ciudad pintando, viendo que ninguna lámpara esté fundida, arreglando los camellones…”, dijo.



De acuerdo con el funcionario, aunque ya han solicitado que el programa ‘Procentro’ se reactive, o por lo menos se lleve a cabo de manera bimestral en lo que concluye la actual administración municipal, la falta de solvencia económica no ha permitido reanudarlo.



En ese sentido, precisó que todavía no hay fecha para continuar con el mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, el cual cada vez se observa más deteriorado.





DE MAL EN PEOR



Actualmente, gran parte de las banquetas cuenta con adoquines rotos o flojos, lo que ha ocasionado la formación de huecos y, con ello, la caída de varios porteños.



Asimismo, destacó que la tubería de drenaje en ese sector cuenta con más de 30 años, por lo que ya tiene fisuras. Esto, ha provocado innumerables fugas de aguas negras, que invaden tanto las banquetas como las calles, e impiden el paso de la gente.



Debido a ello, Chagra Nacif exhortó a los comerciantes a que sigan con el proyecto de ‘Procentro’ y no dejen todo en manos de la autoridad, “porque no hay ni la capacidad económica ni humana para poder resolver todos los problemas del municipio”.