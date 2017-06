Asesino de Salvador Adame es hijo de ex funcionaria de Múgica

Feliciano Ledezma Ramírez “El Chano Peña”, acusado de ordenar el asesinato del periodista Salvador Adame Pardo, ha sido identificado como ex integrante de los Grupos de Autodefensa e hijo de María Guadalupe Ramírez Carrillo, ex directora de Desarrollo Social del municipio de Múgica.



Información del área de inteligencia de la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PGJ) precisa que “El Chano Peña” es jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Múgica, bajo las órdenes de Miguel Ángel Gallegos Godoy “El Migueladas”, ex líder del cártel de Los Caballeros Templarios y actual capo de la organización jalisciense.



“El Chano Peña” con sus hermanos Raúl y Rubén Ledezma Ramírez se formaron como sicarios en el cártel de Los Caballeros Templarios, pero se infiltraron en los Grupos de Autodefensa para combatir a sus ex compañeros.



Rubén Ledezma fue detenido el 4 de abril del 2016 con dos sicarios más, a bordo de una patrulla clonada de la “Fuerza Rural” –figura que legalizó a los Grupos de Autodefensa- descubierta por un error ortográfico, pues decía “Divición Fuerza Rural” en lugar de “División Fuerza Rural”.



El hermano de “El Chano Peña” fue detenido con seis rifles de asalto y pistolas, 46 cargadores, mil 43 cartuchos útiles, 10 teléfonos celulares, dos radios portátiles, chalecos tácticos y 23 mil 620 pesos.



María Guadalupe Ramírez, madre de “El Chano” ha sido identificada por autoridades estatales como ex directora de Desarrollo Social durante la pasada administración que encabezó el alcalde Casimiro Quezadas Casillas, de extracción priísta y quien se encuentra desaparecido desde octubre del 2016.



