Matanza deja temor y zozobra en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-26-18:28:20 Coatzacoalcos La escuela “Diego Hernández Topete”, ubicada a tres cuadras donde ocurrieron los hechos

No han pasado ni 48 horas de la peor masacre en la historia de Coatzacoalcos y en la colonia Nueva Calzadas, aún se respira el miedo y la incertidumbre.



La casa en donde hasta la tarde del pasado sábado habitaba la familia Martínez Pech, está cerrada y soplo queda la tira color amarilla de precaución que pusieron las autoridades al levantar el cuerpo. Manchas de sangre en los escalones de escaleras dan cuenta de que en ese domicilio de la calle Emiliano Zapata ocurrió una tragedia.



Los vecinos no quieren hablar con nadie y desde adentro de sus casas, dicen no saber nada.



El tráfico en la calle Emiliano Zapatan es más intenso que lo normal. Más por morbo que por acortar vuelta taxistas y autos particulares toman esa arteria y al pasar frente al domicilio es inevitable que volteen a ver a la casa donde ocurrió el homicidio múltiple.



En la escuela “Diego Hernández Topete”, ubicada a tres cuadras donde ocurrieron los hechos y en donde los menores Víctor Daniel, Joseline Guadalupe de 10 años y Ángel Addiel Martínez Pech, cursaban sus estudios en 2, 4 y Primer Año de Primaria, la comunidad estudiantil y de padres de familia también está bastante consternada por la tragedia y de hecho, muchos padres prefirieron no llevar a sus hijos a la escuela este lunes.



El plantel está cerrado y con el pretexto de que la directora no se encuentra, los maestros se niegan a dialogar con los reporteros y la escasa conversación con ellos se da a través de las rendijas del portón metálico de la escuela.



“No, nosotros no podemos dar información de eso y ahorita la directora no se encuentra”, dijo un maestro tras el portón de fierro.



En los alrededores de la escuela, sólo un vecino se atreve a hablar pero sin dar la cara.



“Lo que sabía es que el muchacho era taxista, hacía viajes colectivos a la salida y cobraba diez pesos por persona. Lavaba carros ahí en el patio de su mamá y su esposa y los niños le ayudaban a lavar los carros con lo que se ayudaban económicamente, pues vivían al día”, dice.



“La mamá de él es una vecina fundadora de aquí de la colonia, una mujer que vendía carne de Chinameca, pan y lo que fuera por sacar a sus hijos adelante. Sé que él anduvo en la Marina y de ahí se salió pero no sé por qué. Si andaba en malos pasos o si la debía, pues se hubieran desquitado con él, no con los niños o la esposa, pues ellos eran inocentes”, dice el mismo vecino.



El mismo vecino pide ayudar a la familia, pues son personas de escasos recursos económicos que necesitarán apoyo para hacerle rezos y novenario a don Clemente, su esposa Martidiana Peche y sus cuatro menores hijos, quienes fueron acribillados por un comando armado la tarde del pasado sábado en el interior de su domicilio de la colonia Nueva Calzadas.