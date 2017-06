Líder petrolero del Sur, a punto de su jubilación

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-26-11:44:01 Coatzacoalcos En la mesa jubilación de Ramón Hernández Toledo

Fuerte rumor se ha desatado entre los ciudadanos y trabajadores petroleros por la irreversible jubilación de Don Ramón Hernández Toledo, y no es para menos debido a que el señor tiene 60 años de antigüedad como trabajador de PEMEX, 80 años de edad y 25 años de ser líder del STPRM Sección 11.



Ante esto, plantilla de funcionarios que integran la cofradía de Hernández Toledo, también se encuentran bastante preocupados por el tsunami que se avecina porque la mayoría están en edad de merecer la jubilación, aunque hay otros que están optimistas y frotándose las manos, pensando aquella frase que dice “Ya me vi en el trono sindical”.



Trabajadores del Sindicato de la Sección 11, piden a través de Imagen del Golfo que su líder nacional Carlos Romero Dechamps, aplique los estatutos y envíen la pronta jubilación de Ramón Hernández Toledo, quien ya tiro la toalla desde hace mucho y son otras las personas que manejen a su antojo los destinos, manipulando las decisiones en las entrañas del sindicato; claro ejemplo es lo que se dio a conocer hace unos días por este medio, donde a dos trabajadoras les arrebataron sus asensos, violados sus derechos, todo para favorecer a las hijas de las funcionarias Carmen Hortensia del Rio Carrizosa (La mano que mece la cuna) y Carmen Vázquez, quienes apoyada por el clan de los dinosaurio, cometieron este inconcebible atropello laboral, para beneficiar a las niñas de mami, que sin despeinarse están disfrutando los puestos en el complejo Morelos.



Fuentes indicaron que en los últimos años muchos trabajadores han sido jubilados ipso factos, trayendo como consecuencia la suspensión de sus salarios durante varios meses, esto debido a que la mayoría de las veces aún sin estar de acuerdo son sorprendidos y su documentación no esta lista y finalmente se queda en el sueño de los justos para ser enviados a PEMEX. Mencionaron también que al parecer uno de los caído en desgracia es Adolfo Morales Zarate, ex candidato del líder sindical quien a consecuencia de su bacle de la alcaldía de Nanchital, lo envió a la guillotina pasando a engrosando la larga lista de “jubilados a la fuerza” de la sección 11.



A continuación algunos comisionados que ya están en edad de merecer su retiro y su jubilación dentro del sindicato petrolero.



Alfredo Yuén Jiménez, F- 46239, antigüedad 55 años, 72 años de edad, Gregorio León Celaya, F- 49057, antigüedad 52 años, 52 de edad, Jorge Tadeo Pérez, F-75839, 49 años antigüedad, 67 de edad, Pedro García Barabata, F- 97332, 42 de antigüedad, 56 de edad, Eleuterio de la Rosa Esteva, F-80425, 42 años de antigüedad, 69 de edad, Manuel de Jesús Toledo Vera, F- 134784, antigüedad 37 años, 56 de edad, Armando Bartolón López, F- 96583, antigüedad 43 y 61 años de edad.