Ex trabajadores de SAS exigen nuevamente liquidación conforme a la ley

Extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento se manifestaron nuevamente en la ciudad de Veracruz para exigir que los liquiden conforme a la ley y que les paguen el Fondo de Ahorro.



Angélica Navarrete Mendoza, dirigente sindical, dijo que sostendrán las demandas el tiempo que sea necesario hasta que les paguen.



\"No se tomó en cuanta al titular del contrato colectivo y esa es una aberrante violación a nuestros derechos y vamos a ganar las demandas nos llevemos el tiempo que nos llevemos. No ha habido ningún avance seguimos igual, hasta el día de hoy no nos han pagado el fondo de ahorro y ante eso vamos a seguir luchando de forma legal y pacífica porque tenemos razón. Nuestros derechos no tienen por qué ser violentados por nadie\".



Son mil extrabajadores del extinto SAS quienes mantienen la protesta y 200 claudicaron.



Navarrete Mendoza acusó que hay complicidad de las autoridades pues no envían notificaciones.

Están solicitando reinstalación, salarios caídos, liquidaciones y pago del Fondo de Ahorro.



\"En este momento nuestra demanda está en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado vamos a cumplir un año y en algún momento tiene que salir. Hay complicidad con el gobierno, con las autoridades del trabajo porque si ellos realmente hicieran el trabajo el procedimiento se daría como debe ser pero han notificado 15 veces y no responden. Vamos a ver el miércoles si responden\".



Acusó que las inundaciones de Veracruz obedecen a la falta de mantenimiento y operatividad de las plantas.



Puntualizó que Grupo MÁS no se hace cargo del sistema pluvial por ello están siendo atendidos por Bomberos y Protección Civil.

Acusó que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no contrató a extrabajadores del SAS y que solo se está sirviendo del dinero de los porteños, pues pretenden seguir subiendo las tarifas.



Confió en que los alcaldes electos resuelvan el problema pues los actuales presidentes municipales ya se van y dejaran el conflicto.