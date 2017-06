Salma Hayek comparte atrevida foto en Instagram Tweet Salma Hayek publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde luce su figura en topless. Ciudad de México - 2017-06-25 20:28:26 - 24 HORAS / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-25-20:30:00 Redacción Foto tomada de IG: salmahayek



De acuerdo a lo publicado en 24-horas, la imagen que ya suma más de 115 mil me gusta, muestra el rostro de la actriz mexicana en primer plano.



Sin embargo, como la fotografía fue tomada frente a un espejo, el segundo plano de la instantánea deja ver la figura de Salma quien se está quitando el vestido y sólo cubre de la cintura hacía abajo, dejando al descubierto su espalda.



When the party is over .... cuando se acaba la fiesta...#night #fiesta #stolenmoment Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 7:10 PDT



Con información de 24 horas

