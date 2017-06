Estiman derrama económica de 400 mdp por vacaciones en Veracruz

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampiery, informó que tienen una expectativa de derrama económica de 400 millones de pesos para las vacaciones de verano.



“El verano, siendo un punto turístico en la zona conurbada, esperamos un arribo importante de turistas. Nosotros tenemos estimada una derrama de 400 millones de pesos para estos aproximadamente dos meses”, precisó el presidente de la Canaco - Servytur Veracruz.



La derrama que espera el sector comercial en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río es similar a la del 2016 dadas las condiciones de la economía actual.



Muñoz de Cote Sampiery destacó que el sector empresarial espera que los hechos de inseguridad que se han presentado en el estado no mermen la llegada de turistas a la región.



“Una derrama muy similar a lo que tuvimos el año pasado, yo creo que la situación no da para incrementar las expectativas pero esperemos que sí se lleguen a estos 400 millones… Que todas estas situaciones que hemos estado viviendo no afecten la llegada de turistas”, explicó.



El presidente de la Canaco - Servytur Veracruz respondió que los negocios que esperan un incremento en sus ganancias durante el periodo vacacional de verano son los ubicados en el centro histórico y las plazas comerciales.



“Lo que es hoteles, restaurantes, las plazas comerciales y el centro histórico. Yo creo que es donde se ve normalmente la mayor afluencia de turistas y son los que tienen el mayor repunte



“Muchos de los negocios que están cerca de las playas también se ven beneficiados con este arribo de turistas”, dijo el presidente de la Canaco - Servytur.