Esperan gran afluencia de turistas en Veracruz-Boca

En la temporada vacacional de verano, próxima a iniciar una vez que terminen las clases, en la conurbación Veracruz-Boca del Río se espera una afluencia superior a medio millón de visitantes desde distintos orígenes.



El secretario general de la Asociación de Guías Federales Certificados del Estado de Veracruz, Guillermo Macías Lagunes, mencionó lo anterior con base en estimaciones que consideró realistas, aunque admitió no tener estadísticas.



“Va a haber un poco arriba de 50 por ciento de visitantes. Como hubo cambio de secretaría (de Turismo) la estadística no nos la dieron de manera directa, pero calculamos que hubo arriba de 52 por ciento a comparación de otros años, eso en números brutos, más de medio millón de visitantes.



“Es la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río, es el promedio que siempre manejamos. Es en Veracruz-Boca del Río medio millón. Faltarían otros puntos como Los Tuxtlas y Coste Esmeralda”, remarcó Macías Lagunes.



PRIMER SEMESTRE BAJO



El representante de guías turísticos federales aclaró que el primer semestre del año 2017 no ha sido bueno pues cierra con una baja con respecto a los anteriores.



“Ha estado en lo que se refiere a visitas, a comparación de otros años bajó estos meses, la parte de abril y mayo hubo un leve bajón en las visitas.



“Lo atribuimos a las circunstancias económicas, no a la cuestión de inseguridad porque eso no tiene nada que ver; es el tema de la economía, pero ya estamos repuntando para los meses de verano, julio-agosto”, subrayó Macías.



Sin embargo remarcó que los intensos calores hacen más atractivos los destinos de sol y playa porque las personas buscan refrescarse en el mar y los ríos.