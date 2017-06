La televisión cumple 50 años de creación

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-25-16:18:20 Redacción Foto tomada de El País

Hace 50 años no existía el Internet, pero aún así 400 millones de personas se conectaron simultáneamente durante dos horas y media para presenciar la transmisión de Our World, que simbolizó la primera transmisión satelital en el mundo.



Todo corrió a cargo de la BBC, con su base en Londres como centro de operaciones, desde donde se realizó la transmisión para 14 países, destacando Estados Unidos, Alemania, Canadá, España y México como el único país que aportó material para este suceso mundial; por ejemplo, con la emisión de León Michel como presentador del programa a través de la unidad del Telesistema Mexicano.



El contenido que el país aportó fue un directo del show Un canto de México, del queformó parte Antonio Aguilar y sus fieles corceles, y el Mariachi Vargas de Tecalitlán.



La intención era mostrarle al planeta la cultura nacional a través de la creación musical, la coreografía del Jarabe Tapatío y la proyección de imágenes de desarrollo urbano a cargo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. El Estadio Azteca y el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria son dos de los históricos inmuebles que encumbraron la aportación.



Además de la entonación de Allá en el Rancho Grande, Como México no hay dos y La Paloma.



Esta oportunidad fue aprovechada por Michel para promover la nación como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, una excelente plataforma de promoción, tomando en cuenta la cantidad de espectadores que estaban detrás de los televisores del primer mundo.



Cada país tenía su bloque para mostrar a los extranjeros el orgullo nacional, sus avances, su infraestructura y, a la vez, sirvió como plataforma turística pues pronto habría gente interesada en querer visitar algunos de los países participantes.



Sin embargo, para todos aquellos melómanos que sabían que a mitad de los años 60 la música de The Beatles era la novedad, era el fenómeno al cual poner atención, lo mejor llegó al final cuando Our World cerró con una actuación del Cuarteto de Liverpool cantando All You Need Is Love, quienes tuvieron la fortuna de tener un coro con nombres como The Rolling Stones, Eric Clapton, Marianne Faithfull, Keith Moon y Graham Nash.



Cabe resaltar que la transmisión original se realizó en blanco y negro, el corte que existe a color de All You Need Is Love fue coloreado posteriormente para presentarlo en 1995 en The Beatles Anthology, una serie de documentales para televisión.



