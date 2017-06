Niegan 'mano negra' de El Yunque

La organización ultraderechista “El Yunque” no está detrás del recorrido que está realizando en el país el “Autobús de la Libertad”.



Así lo afirmó el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdoub Giacomán, durante su visita a Xalapa



Reconoció que dicha versión ha sido señalada por medios nacionales y periodistas como Álvaro Delgado, de la Revista Proceso.



“Álvaro está obsesionado con El Yunque, no sé por qué, se lo dijimos varias veces; yo no conozco a una sola persona de ahí, ni de nuestra organización ni de fuera”, declaró.



Durante su visita a Xalapa acompañando al “Autobús de la Libertad” en su arribo a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Insistió en que la organización que preside no recibe órdenes de ningún partido político u organización religiosa.



Reconoció que solo en el Estado de Veracruz han tenido algunos problemas en sus recorridos, pues en el puerto aventaron pintura al autobús y en Xalapa un grupo de activistas intentaron frenar su arribo a la plaza Lerdo.



Ante las críticas que recibieron de la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Martha Mendoza Parissi, se dijo dispuesto a acudir a comparecer al Palacio Legislativo para plantear sus puntos de vista sobre diversos temas.



“Solo aquí hemos tenido incidentes, hemos avanzado por 7 Estados y lo que veo es que aquí hay un grupo de gente que no tiene la madurez de pelear por lo que cree, dejando en mal a su comunidad”, refirió.



El presidente del Consejo Mexicano de la Familia recordó sus tres peticiones fundamentales a nivel nacional.



La primera es reconocer el Derecho de los padres para educar a sus hijos en la Constitución; que cualquier educación que brinde el Estado esté sustentada en la ciencia y en la razón, así como que en el campo de la moral el Estado no intervenga o fomente la sexualidad de los niños.



Comentó que para sus iniciativas han recibido el respaldo de más de 240 mil firmas y en cuanto al apoyo de la gente en la calle se estima que es de más de un millón y medio de personas.