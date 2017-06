En la mira profesores ausentes en el sur: supervisor

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-25-16:05:15 Coatzacoalcos En la zona educativa 61 se tuvieron que suspender a dos profesores que faltaban mucho a sus labores, y actualmente se tienen registrados 12 casos

Así lo informó el profesor Raúl Ángel Olivares Suárez, quien es el supervisor escolar de esa zona educativa, en donde se han tenido que levantar actas administrativas a algunos profesores por su inasistencia.



En ese sentido recordó que existe una normativa en la cual se establece que si el docente tiene tres faltas consecutivas, esto amerita un acta de abandono de empleo.



Aunque no precisó en qué fecha se dieron las bajas de dos profesores, también agregó que ellos finalmente pudieron justificar su inasistencia.



Es por ello que finalmente recomendó a los educadores que cumplan con su trabaja, principalmente en estas últimas semanas en que concluye el ciclo escolar 2016-2017, con tal de no afectar a los estudiantes.