‘No se había visto tanta saña del narco en Veracruz’

Ante la ola de violencia desatada este fin de semana en la entidad veracruzana en donde se registraron los homicidios de, al menos una veintena de personas, entre ellos cuatro menores de edad, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles región Xalapa, Marcos Suárez Domínguez expresó: “si no pueden que renuncien”.



En entrevista mencionó que es muy indignante la situación que se está viviendo en la entidad veracruzana, ya que jamás se había visto tanta saña del crimen organizado con la sociedad civil.



El empresario hotelero consideró que estos hechos no pueden ser ajuste de cuentas entre “malandrines”, puesto que ya cobró la vida de víctimas inocentes, como los cuatro menores de edad asesinados en Coatzacoalcos.



Afirmó que estos hechos ya sobrepasaron la situación, misma que de por sí ya estaba crítica y ahora está peor en el tema de inseguridad.



La mala percepción que se tiene de Veracruz, -puntualizó- hacia otros estados es bastante cruda y no se puede seguir minimizando.



Como sociedad civil y como empresarios, -enfatizó- no sabemos ya qué hacer, por lo que “pedimos a las autoridades que pongan toda la carne en el asador, estamos viendo que existe progreso en las ciudades, pero solo es un maquillaje externo. La podredumbre que se vive por dentro es la inseguridad, los secuestros, los homicidios, la realidad la estamos viviendo nosotros día con día”.



A pregunta expresa: ¿si no pueden que renuncien?, respondió: “Si no pueden que renuncie, definitivamente si. Están entrando con la espada desenvainada y no vemos. Solo pan con lo mismo o peor, definitivamente”.



Suárez Domínguez, refirió que no es justificable que el gobernador Yunes Linares, siga culpando a las anteriores administraciones estatales de la insostenible ola de violencia: “no puede la actual administración estar buscando culpables, estar viendo quien desató la violencia no es justificación lo que tiene que hacer es buscar otras tácticas y si es posible traerse gente de otros estados, para evitar los secuestros y que se acabe el crimen organizado. Eso de estar diciendo que el gobierno anterior y que son tácticas del gobierno priista saliente para opacar el gobierno actual, no es cierto”.