Mauricio Martínez será Emilio Estefan en musical

El cantante, bailarín y actor Mauricio Martínez cumplirá uno de sus grandes sueños: protagonizar un musical en Broadway, aventura que comenzará el 11 de julio cuando personifique a Emilio Estefan en el musical "On your feet" que se presentará en el Marquis Theatre.



En entrevista telefónica desde Nueva York para Notimex, Martínez destacó que es el único mexicano que estará presente en la compañía de esa obra "esperanzadora" que narra la vida de famoso dueto musical cubano-estadunidense compuesto por Gloria y Emilio Estefan.



Consideró un orgullo que después de hacer casting lo hayan elegido para cerrar la temporada de esta obra que se presenta con éxito desde hace dos años.



"Voy a hacer las últimas seis semanas en Nueva York y posteriormente voy a encabezar la gira por todo Estados Unidos durante un año, iniciando en Miami, la Ciudad donde Gloria y Emilio residen.



"De allí partiremos por varias ciudades estadunidenses como Chicago, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Detroit, Michigan y Kansas, entre otras", detalló Mauricio Martínez.



Enfatizó que se siente "contento, halagado, honrado y realizado porque toda su vida ha soñado pisar los escenarios o de Broadway y se me está haciendo y con un proyecto increíble porque ésta es una historia de superación de una de las parejas más importantes y poderosas del mundo del espectáculo latinoamericano".



La carrera teatral de Mauricio adquirió un perfil internacional desde que formó parte del reparto de la puesta en escena "Children of Salt", que también se montó en Broadway y que le permitió ser tomado en cuenta para estar en "Evita" de Andrew Lloyd Webber en Kansas.



Posteriormente fue invitado para ofrecer un concierto a finales de 2016 en el Metropolitan Room de Nueva York, en el que una vez más dio muestra de sus capacidades actorales y vocales.



Desde entonces ya había asistido a audiciones para ser parte de "On your feet", pasó varios filtros hasta que hoy el anhelo es una realidad. "Un año después aquí estoy a punto de debutar como protagonista en Broadway", dijo.



En Broadway Martínez hará pareja con la actriz de origen cubano Ana Villafañe que hace el papel de Gloria Estefan los dos años que lleva representándose, mientras que en la gira por Estados Unidos, el actor será pareja de Christie Prades.



El papel que en esta ocasión desempeñará Martínez es más bien actoral, sólo canta seis canciones, pues el peso de los musicales de la obra los lleva la actriz y cantante que da vida a Gloria.



"En la obra se retrata cómo fue Emilio en la vida de Gloria, él fue el visionario, el que creyó en ella desde que formaron Miami Sound Machine, el grupo que los catapultó al estrellato", anotó Mauricio quien precisó que admira el argumento de la obra que escribió Alexander Delinaris, el ganador del Oscar por escribir la historia de "Birdman".



"Tengo la fortuna de interpretar a un personaje encantador que sin importar todo lo que le pasa en la vida como que no creyeran en él por ser latino trazó un camino por el que que más adelante triunfaron figuras como Jennifer Lopez, Thalía, Ricky Martin y Enrique Iglesias, entre otros", añadió Mauricio.



Emilio Estefan, enfatizó, siempre vio cómo iba a triunfar Gloria en los escenarios a nivel mundial, a pesar de las adversidades y obstáculos como el accidente que sufrió Gloria en los 90 por el que casi queda paralítica.



"El espíritu del personaje de Emilio es el de un ser incansable y por eso me identifico con él y tenemos mucho en común", compartió Mauricio, quien adelantó que no dejará por completo México.



"Tengo que ir a México porque tengo conciertos ya pactados al lado de Kika Edgar para cantar en Monterrey y en Guadalajara, a fin de año, y en semanas libres aprovecharé para estar allá", comunicó el actor que en México ha triunfado en diversas obras musicales.



