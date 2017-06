Molesta a transportistas actual reglamento de Tránsito

La federación de transportistas del Estado de Veracruz entró en sesión permanente desde la tarde del viernes, derivado de la molestia que se ha generado por el reglamento de tránsito actual vigente, mismo que consideraron es más que nada un código sancionador y recaudador.



El dirigente de la Federación de Transportistas del Estado de Veracruz Rubén Barrera Ordoñez recordó que esta disposición nació en el seno de la legislatura anterior y que desde el momento de su presentación por parte de quien fuera el presidente de la comisión de Transporte Adolfo Ramírez Arana, la organización que preside se opuso, ya que dicha ordenanza laceraba a toda la ciudadanía.



Cabe señalar que Barrera Ordoñez ha sostenido encuentros con el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, donde le han planteado las necesidades y exigencias del gremio transportistas.



QUIEREN IRSE DEL PRI



Uno de los puntos más álgidos que se debate en la sesión de este fin de semana es la permanencia de la Federación de Transportistas dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional; Tras 72 años, los agremiados pugnan por la separación del sector y del partido, al que le han dado vida en todo este tiempo.



Rubén Barrera Ordoñez dijo que el sentir de los agremiados es que “no pueden seguir siendo comparsa de los que han lastimado y desquebrajado no solo al partido, sino al estado y han golpeado a unos de sus brazos operativos, el del transporte público.



Los cerca de 5 mil agremiados con los que cuenta la Federación a través de sus 76 organizaciones en todo el territorio, dijo, coinciden en el hartazgo que se ha generado por los arribistas que llegaron al partido “quebrantando las bases, que no entendieron los principios básicos, programas de acción, declaración de principios y estatutos del tricolor, que no supieron por qué y para qué nació el PRI”.



Lo que venían alertando desde hace 27 años y que manifestó a través de una ponencia presentada ante Luis Donaldo Colosio, que presidia el CEN del PRI, señalando como respuesta que esta sería la base para la XIV asamblea nacional.



Cabe recordar que la Federación de Transportistas del Estado de Veracruz, nació al interior de la CNOP en 1945 y tras 72 años podría separarse, lo que vendría a recrudecer la situación interna que vive el partido tricolor en Veracruz, tras la culminación del sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa, calificado como el más corrupto de la historia, lo que genero su arresto en Guatemala tras haber andado prófugo de la justicia mexicana, así como detención preventiva de varios ex – funcionarios de primer nivel, así como haber enfrentado una las peores derrotas en los comicios pasados; Ademàs que ha trascendido que a esta desbandada podrían sumarse otras organizaciones que le han dado vida al sector que más votos históricamente arrojan al Partido Revolucionario Institucional.