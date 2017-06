Narco no tomará a Veracruz de rehén: MAYL

El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares afirmó no se permitirá que la delincuencia organizada tome como rehén a Veracruz.



El mandatario dirigió un mensaje desde Cardel ya través de su red social de Facebook lamentó también el asesinato de seis miembros de una familia en Coatzacoalcos, incluidos cuatro menores de edad y dos mujeres en Orizaba.



“Son actos cobardes, lleno de vileza. No nos estamos enfrentando a seres humanos. Nos estamos enfrentando a bestias, a cobardes, a viles, a persona que son capaces de asesinar a niños con tal de tener secuestrados a los veracruzanos”.



Reconoció que la delincuencia organizada ha provocado un grave problema en Veracruz. “Se equivocan los delincuentes, están frente a hombres valientes, no les tenemos miedo, aquí no tiene cabida la delincuencia”.



Expuso que está dando la cara, y enfrentando a “este grupo de bestias que quieren que Veracruz sea su rehén, los veracruzanos vamos a vivir en paz a costa de lo que sea”.