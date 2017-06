No se apoyará creación de frente amplio entre PRD y PAN: Bejarano

El presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, indicó que la conformación de un frente con el PAN violaría los acuerdos del Congreso Nacional del PRD.



El presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano Martínez, advirtió que no acompañarán la alianza que pretenden impulsar algunas corrientes del PRD con el PAN, en la que se designaría a un candidato de Acción Nacional para las elecciones presidenciales de 2018.



En conferencia de prensa, René Bejarano resaltó que la conformación de un frente con el PAN violaría los acuerdos del Congreso Nacional del PRD, que determinó que las alianzas del partido del sol azteca serán prioritariamente con las izquierdas.



Señaló, en este sentido, que los integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza no apoyarán la conformación de un frente amplio con un candidato panista, ya que, dijo, no se trata de un verdadero partido de oposición.



Bejarano Martínez resaltó que sólo en caso de que el candidato sea independiente podrían apoyar la creación de este frente, aunque, subrayó, no aceptarán que la izquierda se convierta en el Partido Verde del PAN.



Finalmente, el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza advirtió que, lejos de buscar la conformación de un frente amplio, se trata de una alianza con el PAN, las cuales, indicó, han dado malos resultados.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/no-se-apoyara-creacion-de-frente-amplio-entre-prd-y-pan-bejarano-372