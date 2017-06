Incumple el Gobierno de Veracruz a municipios; les adeuda 147 mdp a ayuntamientos gobernados por PRD

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sigue adeudando recursos federales al total de ayuntamientos del estado. Solo a los municipios del PRD les adeudan cerca de 147 millones de pesos reveló el presidente municipal de Zacualpan, Julián Luna García.



"Entre los recursos federales y los tres meses que dejó de ministrar el gobierno del estado del Fondo de Infraestructura Social Municipal, no recuerdo exactamente pero parece que eran 147 millones de pesos entre los 33 municipios del PRD\", detalló.



Entrevistado precisó que pese a que en la Gaceta Oficial del Estado se publicó que ya se había pagado el recurso correspondiente a 2016 a los ayuntamientos, no existe tal.



Detalló que se ha entregado apenas el 30 por ciento de lo que se les debe de la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que esperan que en próximas fechas puedan obtener la totalidad de la deuda.



\"Hasta ahorita lo único que nos han dado es el equivalente al 30 por ciento del presupuesto que estaba designado para los municipios. El adeudo que había para mi municipio era de 4 millones y medio de pesos de un recurso que habíamos gestionado a nivel federal, y de eso solo los depositaron 1 millón 350 mil pesos\", abundó,



No obstante el edil remarcó que no se ha aportado nada a la deuda que corresponde a los recursos del ramo 033, que tan solo para Zacualpan asciende a cerca de cuatro millones de pesos.



\"Lo que se refiere a los recursos del ramo 033, ahí sí definitivamente no hemos recibido ningún pago y en mi municipio son 3 millones 734 mil pesos que nos quedaron a deber y que hasta ahora no hemos recibido. Nos deben a todos los municipios del estado de Veracruz\".



En ese tenor refirió que están a la espera de la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para que a través de la Procuraduría General de la República pueden proceder las denuncias que ya se interpusieron por los adeudos del pasado gobierno.