‘Tortuguismo’ por reparación de autopista en Mina

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-24-15:43:21 Minatitlán Los más beneficiados con las largas filas de carros son los vendedores

Sin que le puedan reclamar a nadie la pérdida de tiempo, automovilistas, camioneros y traileros a diario se ven varados por espacio de media a una hora sobre la autopista en el tramo la diez de Minatitlán a la gasolinera de Zaragoza; lo anterior, es debido al tortuguismo con el que es reparado la cinta asfáltica del mencionado tramo carretero.



Los más afectados por la reparación de los casi cocho kilómetros del asfaltados y nivelación del terreno son los traileros, quienes por la dimensión de las unidades no tan fácil pueden dar vuelta o buscar otra alternativa cuando quedan atrapado; mismo sucede con los camiones del transporte público como ADO y otras líneas camioneras.



Los trabajadores del volante o transportistas que no quisieron se les tomara fotografía ni mucho menos dieron sus nombres, por temor a represalias por parte de las autoridades, manifestaron que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte desde hace meses tiene personal trabajando en la reparación del asfalto y carretera y no termina.



Se ve un claro tortuguismo en la reparación no solo de esta parte de la autopista, sino también en el tramo Acayucan- Cosoleacaque y otras grandes tramos del Puente Cosamaluapan – Acayucan, desafortunadamente no se ve gran interés de las autoridades por hacer de estos tramos carreteros una buena vía de comunicación.



Lo peor de todo, es que es la auto pista más caras y las peores de México, urge que las autoridades le pongan cuidado a esta vía de de comunicación, porque a pesar de todo son importante, ahorran tiempo y distancia.



Los únicos que son beneficiados con estas largas filas de camiones de y tráiler son los comerciantes pedestres o vendedores ambulantes, que siempre están a orilla de carretera vendiendo tortas, refrescos y demás golosinas a los afligidos y molestos conductores.