Estado e Iglesia deben respetar su ideología: Masones

El estado mexicano debe mantener la tolerancia a grupos religiosos pero éstos no deben imponer sus lineamientos a la vida laica de una sociedad no teocrática, aseveró Manuel Jiménez Guzmán, presidente nacional de Avanzada Liberal Democrática.



En el 18 Congreso Nacional de esa organización civil recordó que nunca se debe perder la tolerancia pero siempre se debe marcar los límites de cada quién, y aplicar la frase 'al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios'.



Formado en la Masonería, el político y pensador alertó contra intentos de algunos sectores religiosos para intervenir en la vida política y en las decisiones personales y familiares de muchos mexicanos.



“Debe entenderse la separación del estado y las iglesias, la soberanía que no reside en ellos, como se pensaba, o en los reyes; reside, como lo dice el texto constitucional, en el pueblo, y el pueblo tiene todo el derecho, todo el tempo, para cambiar su régimen político.



“El sistema económico se agotó. La pobreza y la desigualdad, el desempleo y la inseguridad están presentes. Necesitamos el nuevo proyecto nacional que avive a la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad”, aseveró Jiménez Guzmán.

Dijo que ese organismo no gubernamental y cientos de liberales lograron en un congreso anterior en Morelia que la República Mexicana se declare y ratifique como federalista, democrática, popular, representativa y laica.



“Presentamos ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la propuesta de que la capital en su nueva Constitución primera se declarara capital laica, y lo hemos logrado en 18 entidades federativas.



“Laicidad no es antirreligiosidad, laicidad es respeto a toda forma de pensar, a toda forma de creer, a toda forma de militar. En México cabemos todos, católicos y ateos, agnósticos y judíos, musulmanes y evangelistas, y miembros de partidos o no partidos políticos”, puntualizó Jiménez Guzmán.



Añadió que con la fiigura de candidatos independientes se debatirá la segunda vuelta, los gobiernos de coalición, las candidaturas independientes, el avance democrático y la reforma económica.



Recordó que para los masones la figura del expresidente Benito Juárez es un pilar por sus ideas liberales que contribuyeron, con la separación iglesia-estado, a forjar un México progresista, no retrógrada.



El Congreso de Avanzada Liberal Democrática tuvo lugar en el Recinto de la Reforma, con presencia de participantes locales y de otros puntos del país y del estado.