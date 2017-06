Garantiza Ramón Poo abasto de agua en norponiente de Veracruz

El ayuntamiento de Veracruz busca realizar convenios para abastecer de agua a unidades habitacionales cuyos fraccionadores le dejaron el problema de desabasto a las familias, anunció el alcalde Ramón Poo Gil.



Son conjuntos habitacionales del norponiente de la ciudad, específicamente Río Medio, donde en el pasado reciente los desarrolladores de vivienda hicieron convenios con lo que era el Sistema de Agua y Saneamiento para proveer el líquido en forma temporal.



Al no estar ya en funciones ese organismo los vecinos sufren desabasto y demandan agua, lo que obliga al municipio a buscar soluciones y dijo que ya están en puerta.



“Vamos a unas modificaciones para que la eficiencia y el servicio que se da por parte de ellos, de que está de acuerdo al convenio que se firmó con el Sistema de Agua y Saneamiento anterior, hacía la labor de cobranza como tal el sistema, y que quien atendía las redes era el fraccionador.



“Estamos haciendo un convenio nuevo para eficientar, transparentar totalmente todas esas acciones, ya que pasaba mucho que cobraba el Sistema de Agua y no aportaba los recursos al empresario”, explicó Poo Gil.



No habló de plazos ni entró en detalles pero aseguró que no se dejará desprotegidos a los usuarios del agua en unidades habitacionales y señaló que ése es “uno de los muchos conflictos que me ha tocado resolver”.

El munícipe acudió al 18 Congreso Nacional de Avanzada Democrática, que se realizó en el Recinto de la Reforma.