ASF podría intervenir en caso 'Pegasus' supuestamente usado por el gobierno; afirmó su titular

De ser necesario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisaría la adquisición del programa Pegasus, presuntamente usado por el gobierno para espiar a periodistas y activistas, dijo el titular del organismo, Juan Manuel Portal.



Entrevistado luego de inaugurar la \"Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización\", el funcionario expuso que se tiene conocimiento de que se podría solicitar la intervención de la ASF.



De acuerdo en lo publicado en Excélsior, tenemos una solicitud que, tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto”, señaló.



“La Cuenta Pública ya está avanzada, ya estamos a medias de la revisión, difícilmente la podríamos incorporar, pero si fuera el caso, si fuera necesario, cambiaríamos el programa para incorporarla”.



El titular de la ASF dijo que, por el momento, no se han encontrado pruebas sustanciales del supuesto espionaje del que fueron blanco periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.



\"Es preocupante lo que se ha publicado, pero todavía no hay evidencia de nada, tendríamos que ver, planearlo, programarlo y revisarlo\", aseveró.



El lunes 19 de junio, el diario estadunidense The New York Times publicó un reportaje en el que de acuerdo con un reporte del Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto, periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas fueron espiados por el gobierno mexicano.



