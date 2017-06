Trabajan en México casi 2.5 millones de menores; la mitad no asiste a la escuela

En México el sector infantil es uno de los más rezagados en cuanto a educación y derechos, pues de acuerdo con cifras de la diputada Mirna Saldívar, en el país, 2.47 millones de niñas y niños trabajan y la mitad no asiste a la escuela.



De acuerdo con el portal SDP Noticias, la secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados precisó que los menores que laboran, sólo 10.47 por ciento lo hace en la edad permitida o en actividades que no los ponen en riesgo.



Asimismo, indicó que 1.19 millones de quienes trabajan o desarrollan tareas domésticas, no asisten a la escuela.



Ante ello, Saldívar pidió a las secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría General de la República (PGR), que refuercen las acciones para construir una política pública sostenible y exitosa que asegure la eliminación efectiva del trabajo infantil.



“Esta práctica constituye un lacerante problema social, que exige, para su erradicación esquemas de atención que partan de un diagnóstico integral”, indicó la diputada, quien precisó que por ello “se plantea lograr la participación de todos los sectores involucrados para obtener un avance significativo en esta tarea aún pendiente, fortaleciendo el diseño de una estrategia integral y exitosa”.



Dijo que con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2016, “de los 2.08 millones de niñas, niños y adolescentes que no tenían la oportunidad de ir a la escuela, 286 mil no asistían por tener que ir a trabajar, a los cuales hay que sumar los 335 mil que laboran por falta de recursos en sus hogares. Es decir, sumadas ambas categorías se tiene un total de 622 mil”.



Reclamó la falta de compromiso pleno en la lucha contra la pobreza infantil de muchos gobiernos. No “han adoptado de manera sostenida políticas específicas para reducirla y prevenir su reproducción”, lamentó.



