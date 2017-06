Tribunal ordena restaurar manglar de Tamajar

Los defensores del manglar de Tajamar en Cancún, obtuvieron un amparo por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por medio del cual se obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detener la autorización de impacto ambiental otorgada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para el desarrollo del Proyecto Malecón.



De acuerdo a lo publicado en SDPnoticias, de la misma manera, el fallo a favor de los activistas ambientales, obliga a la dependencia federal a no emitir ningún nuevo permiso de construcción en la zona, así como a restaurar el sitio devastado.



Fue luego de que el Tercer Tribunal Colegiado revisó el expediente del caso, cuando se evidenció que no existe constancia de que la urbanización y edificación del Malecón estuviese terminada.



Debido a ello, determinaron que no son actos consumados de forma irreparable, tal y como lo aseguraba Fonatur y debido a ello, resolvieron que es factible reforestar las zonas de mangle afectadas tomando en cuenta opiniones técnicas de especialistas.



