Contemplan capital humano para proyecto de Plaza 500 años

El gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Francisco Liaño Carrera, informó que para el desarrollo del proyecto de la Plaza 500 años está contemplada la conservación del capital humano.



La API ha solicitado al Gobierno del Estado de Veracruz y a la administración municipal que se mantengan las fuentes de empleo de los artesanos ubicados en el mercado de artesanías “Miguel Alemán Valdez”.



“Se están sumando esfuerzos de diversas secretarías para desarrollar el proyecto, entonces pues sí fuimos ahí muy específicos en que se cuide el tema social. Gobierno del Estado y Gobierno Municipal han estado apoyando mucho a este proyecto, entonces si cuidamos el tema social y el tema de los recursos esto significa que podemos llegar a buen término con este proyecto.



“Bueno, es un requerimiento de nosotros que la gente que está ahí laborando pues de que no pierda su capacidad de negocio ni económica, ese es un requisito que estamos poniendo nosotros”, explicó el gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Veracruz.



Respondió que API Veracruz no está realizando las negociaciones con los artesanos ubicados en el malecón de Veracruz que serían integrado en este proyecto, destacó que las pláticas las realiza el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Veracruz.



Liaño Carrera informó que la Administración Portuaria Integral de Veracruz se está haciendo cargo de gestionar recursos ante la Secretaría de Turismo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de este proyecto.



“El esquema que estamos ahora optando es darlo como una sesión parcial de derechos, no está definido en su totalidad pero es el esquema que ahorita estamos estableciendo y si no es así entonces lo mejor sería de la Administración Portuaria o de la SCT”, agregó el gerente de Ingeniería de API.



Indicó que el presupuesto inicial de esta obra es de aproximadamente 120 millones de pesos y variará dependiendo el proyecto final.