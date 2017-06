Constante lucha la llevó a ser una gran emprendedora

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-23-20:21:17 Veracruz Su franca sonrisa es solo el preámbulo del ser humano excepcional que es Maritza Cantarell Castillo, una chica que a sus 29 años emplea a 24 personas, brinda capacitación gratuita a emprendedores y se preocupa por apoyar a las mujeres.

Desde los 23 años inició su empresa con la idea de tener una alternativa de ingresos económicos.



“Ya tengo 6 años con la empresa, empecé en un tiempo en el que me quedé sin trabajo, esos tres meses fueron muy desesperantes para mí, porque no podía ser que siendo yo joven no hubiera una alternativa para mí”, recordó frunciendo el ceño.



Comunicóloga de profesión y con una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Públicas, a Maritza le preocupaba no descuidar su carrera profesional pero también tener una alternativa que le permitiera, al mismo tiempo, llevar un negocio como éste, donde principalmente trabaja los fines de semana.



Inició con poco





15 mil pesos fue la inversión que cambiaría su vida, no tenía muchos recursos pero sí muchas ganas de emprender un negocio.





“Con muy poca inversión compré una bocina y mandé a hacer trajes de personajes principales como princesas y así estuve un año, con muy poco material, pero también con muy pocos eventos, porque la gente no me conocía”, aclaró.



En sus inicios solo tenía un evento al mes, pero eso no desalentó a la mujer emprendedora que estaba dispuesta a ver su negocio prosperar.



“Fue poco a poco como decidí empezar con el servicio de botargas, la primera que compré fue un minions, pero ya como al año de haber arrancado, conforme fue pasando el tiempo los clientes pedían otros servicios que no tenía, por ejemplo decoración con globos, aunque no sabía, yo nunca dije que no y lo que hice fue aprender a través de canales de youtube”, mencionó.





El secreto es la calidad



Las primeras personas que contrató para su naciente empresa las reclutó a través de volantes que ella misma repartió por su casa.



“Al principio empecé a repartir volantes para solicitar personal que quisiera trabajar conmigo y hasta yo me ponía a animar las fiestas, ensayaba con las chicas, las acompañaba a los eventos para ver cómo le hacían y corregir los errores”, declaró.



Está convencida que el secreto del éxito de la empresa es que brindan un servicio de calidad, desde el vestuario, la imagen, la atención de las chicas, asegura que eso es lo que le ha funcionado.



“Yo ponía la coreografía y mi hermana me ayudaba mucho con el baile, tengo gente que trabaja conmigo desde que empecé y ellos son los que ahora supervisan las coreografías, ya cada quien tiene su rol, conmigo trabajan animadoras Dj´s, botargueros, conductores de carros, aunque hubo una época en que yo hacía de todo, desde manejar el equipo de sonido o vestirme de Bella o Blanca Nieves”, explicó.



Poco a poco fue reinvirtiendo para comprar más equipo y ofrecer nuevos servicios, conforme fue pasando el tiempo y la empresa iba progresando.



Ese esfuerzo fue dando frutos pues pasó de tener un evento al mes a obtener contratos para 5 eventos en un mismo día.



“Entonces fui invirtiendo más, ahora trabajan conmigo 24 personas y ya no solamente brindamos el servicio en Veracruz, vamos a lugares cercanos como Córdoba y Xalapa”, detalló.





Personajes populares



Con su negocio Maritza tiene que estar actualizada en cuanto a personajes infantiles, conocer muy bien el gusto de los pequeños por las caricaturas más populares.



“Los papás me llaman y me preguntan por personajes que no conozco, lo que hago es ver las caricaturas que más le gustan a los niños y ya hasta me hice fans de Frozen, le pregunto a mis amigas que tienen niños cuál es el personaje que más les gusta a sus hijos”, dijo.



Sin embargo, aunque surgen nuevos personajes, Mickey y Mimí son básicos para el negocio.



“Ya tengo dos botargas de cada uno de ellos porque cada fin de semana siempre hay evento con esos personajes, son clásicos de las fiestas de 1 a 3 años”, aclaró.



El esfuerzo de la emprendedora durante los últimos 6 años se ha visto compensado, pues hay días que ya no tiene espacios.



“Aunque el negocio sí es redituable, aquí en Veracruz hay mucha competencia, hay más de 70 shows infantiles, entre chicos y grandes, la cuestión de competir es hacer la diferencia con calidad y hacer un equilibrio con lo que cobras, hay quienes cobran mucho más barato pero también hay quienes llegan a cobrar lo doble que yo. Mi público es de clase media y tengo clientes que me han contratado desde el baby shower, hasta los cinco años del pequeño, eso para mí es una señal de que les ha gustado el servicio”, compartió.





Visionaria



“Veracruz emprende” es el nombre de la asociación que, la también Master, ha formado con la intención de apoyar a los emprendedores.





“Yo creo que el sol sale para todos y por eso, me doy mi tiempo para impartir cursos gratuitos a los emprendedores, incluso les enseño a mi competencia, pues cada quien tiene un enfoque distinto”, mencionó.



Para la joven empresaria es muy importante la economía local, pues si va bien, es bueno para todos, porque hay derrama económica en la localidad.



“La idea también es formar redes, porque luego van personas que ofrecen servicios que otros necesitan”, explicó.



Aunque las cosas no se dan fácilmente, el trabajo constante siempre rinde frutos.



“Yo les recomendaría principalmente a las mujeres que no se queden con un solo trabajo, que sí hay algo que les gusta hacer que lo realicen, que aprovechen y de ahí saquen ventas o cobren por algún servicio y que nunca se rindan, pues todo tiene su recompensa, por ejemplo la Coca Cola en su primer año solo vendió tres botellas y vean ahora el emporio que es”, ejemplificó.



Asegura que ser una empresa formal abre las puertas para nuevas oportunidades.







Nunca dice que no





“Cuando me piden una botarga que no tengo, evalúo y si es necesario la compro, pues no me gusta decir que no, si me la piden con tiempo sí la compro, pero si es una botarga que nunca mas me la van a pedir en la vida pues me disculpo”, confesó.



Hoy en día tiene más de 30 botargas, y empezó sin ellas, algo que la llena de orgullo porque, aunque le costó mucho trabajo, ha demostrado que lo que se quiere se puede lograr con dedicación y constancia.



“En mi negocio trabajamos con mucha pasión, la mayoría son jóvenes que están estudiando y esa parte también me llena de satisfacción pues estoy dándole empleo a chicos y chicas que aunque estudian ya tienen un ingreso con el que pueden contar”, dijo.



Reconoció que el buen trato al personal es fundamental pues ellos son los que dan la cara a sus clientes.



“Si hay armonía en el equipo ellos lo van a proyectar y el 90 por ciento de las veces, el cliente se toma la molestia de enviarme un mensaje o de publicar en las redes sociales que quedaron muy contentos y que nos volverán a contratar”, aseguró.



Aunque su negocio es exitoso, la joven emprendedora está trabajando ya en un par de proyectos más, una boutique de disfraces infantiles y el servicio de entrega de regalos, “Con amor”, donde los botargueros harán entregas de regalos personalizados.