Hallan vestigios prehispánicos en ex convento de San José Tweet Dos toneladas de vestigios prehispánicos han sido encontrados durante los trabajos que se realizan de manera superficial en el edificio del ex convento de San José, por lo que se espera hacer más hallazgos, señaló Fernando Miranda Flores, investigador del INAH. Orizaba - 2017-06-23 14:12:04 - Nora Gabriela Lira / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-23-14:12:47 Orizaba Dos toneladas de vestigios prehispánicos han sido encontrados durante los trabajos que se realizan de manera superficial en el edificio del ex convento de San José. Dos toneladas de vestigios prehispánicos han sido encontrados durante los trabajos que se realizan de manera superficial en el edificio del ex convento de San José, por lo que se espera hacer más hallazgos, señaló Fernando Miranda Flores, investigador del INAH.



