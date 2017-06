Plus size masculino también está de moda

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-06-23-14:04:47 Redacción Foto tomada de Daniel Franzese

Al parecer la moda plus size continúa con fuerza y ahora también está destinada a los hombres. La marca Winston acaba de lanzar una campaña cuyos rostros son nada más y nada menos que el actor Daniel Franzese y el modelo Zach MIko.



Franzese también es el director creativo de la firma, la cual lleva el nombre de Winston Churchill, “uno de los hombres con más estilo alguna vez el planeta”, según el sitio web de la compañía).



Según Franzese, la moda se ha olvidado de los chicos de tallas extras, por lo que ahora buscan que prendas en tendencia sean parte de aquellos que no han encontrado prendas por su talla.



En cuanto a Zach Miko, es el primer modelo masculino plus size que firmó con la reconocida agencia IMG. Para poder tener acceso a la colección, los usuarios crean un perfil en el sitio web de Winston Box, incluyendo su información y preferencias de estilo.



La marca tiene tallas que van desde la XL hasta la 6X en prendas superiores y tallas de pantalones de la 38 a la 64.



Con información de SDP Noticias

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/23/plus-size-masculino-tambien-esta-de-moda-esta-es-la-campana-de-winston