Don Ramón manda a la basura artículos deportivos

Ana Isabel Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-22-22:57:39 Coatzacoalcos Mochilas, gorras, bates, guantes, pelotas, chamarras, maletas, entre otras cosas fue lo que don Román mandó a tirar.

Inconformes por los artículos deportivos que don Ramón Hernández Toledo, mandó a tirar a la basura, comentaron: “Todo lo que se tiró, inclusive se les pudo regalar a los trabajadores petroleros para sus hijos, don Ramón está muy molesto todavía, la gente no le respondió en las elecciones y esta es una manera de decirles que no cuenten con él, bueno eso pienso”.



Mochilas, gorras, bates, guantes, pelotas, chamarras, maletas, petos para cácher, cinturones, botes para el agua, espinilleras, la mayoría eran cosas para beisbol, infinidades de bolsas con el logotipo de Pemex y del Sindicato Petrolero.



Este es un claro ejemplo que a Ramón Hernández Toledo ya no le interesa nada, ni le importa quedar bien con nadie, tiró miles de pesos a la basura, ¿Por qué lo hizo? Porque a lo mejor está harto de todos o por la sencilla razón de que el dinero no salió de sus bolsillos.



Por último cabe mencionar que varios artículos fueron donados por la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el líder nacional Carlos Romero Deschamps, también señalaron que otras tantas fueron pagadas con las cuotas sindicales de los Trabajadores Petroleros de la Sección 11.