Miedo y preocupación por múltiples ejecuciones en Sayula de Alemán; piden la intervención del Ejército

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-22-20:27:40 Sayula de Alemán La caseta de vigilancia de Aguilera, abandonada desde hace varias administraciones.

“¿Este es el cambio, este el cambio, porqué me lo mataron, porqué matan a gente que solo trabaja, trabaja para mantener a sus padres y a su esposa?” Gritaba donde Fidel Domínguez, el primer taxista que tuviera Aguilera, el primero en empezar esa noble labor frente al cuerpo de su hijo Miguel Angel de 42 años, conocido como el Percha o el Poni.



“Diganle al gobierno, que si esto es el cambio que nos dijeron, que si esto es el cambio que dijo iba a darnos, no hay nada, vayan a buscar a los asesinos, porqué no me llevaron a mi, y no a él, que es un hombre trabajador, buen hijo, nos mantenía a mi, a su mamacita, a su esposa” exclamaba el conocido y estimado ciudadano de Aguilera, este miércoles por la tarde a orillas de la carretera Transistmica, mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales para levantar evidencias y el cuerpo de su hijo.



“Ya no se puede más, señor reportero, póngale que ya no se puede más, apenas ayer (el martes) atacaron la casa de una señora, dicen que vende gasolina y que por eso le dispararon, ahí está la camioneta toda baleada, no se puede, ya Aguilera ya no es el mismo” dijo doña Esperanza, ama de casa que pasaba por el sitio donde este miércoles por la tarde, sujetos desconocidos dispararon contra “El Percha” mientras esperaba pasaje en el taxi número 7 de su padre.



Todo era consternación, asombrados, los pobladores de Aguilera veían la escena de su vecino, tirado en la tierra cubierto con una manta blanca, cerca del taxi estrellado sobre la barda de una casa particular.



A unos metros, un modulo de vigilancia de policía, abandonado. Cerrado con candado, sin conexión de energía eléctrica, despintado. Nadie recuerda cuando lo construyeron, pero si que nunca tuvo elementos policiacos que lo ocuparan.



“No queremos policías municipales o estatales, esos no hacen nada, queremos al ejército, a la marina, que estén aquí, que vean que chingaos está pasando en todo Sayula, no solo aquí, en todo Sayula” decía un taxista que cruzaba por el lugar del crimen y se unía al enojo de los ciudadanos de Aguilera.





*Aguilera y su importancia política.

Por su ubicación, la congregación de Aguilera es detrás de Medias Aguas, la segunda comunidad más grande e importante de este municipio.



De esta localidad han surgido las ultimas dos regidoras del PRD, Ana Lilia Vázquez Zavala quien estuvo en el periodo 2010-2013 y Felipa Ramírez Tadeo que actualmente es parte del cabildo; ya que se considera que la población electoral tiende a ser de simpatía izquierdista, mayormente perredista.



Cuenta con una población de 3260 habitantes y su principal actividad es la agricultura, la ganadería y el comercio.



Su mayor importancia es por ser el entronque de varios caminos. La que procede de Aguacatillo, Tizamar y la cabecera municipal de San Juan Evangelista, así como Juile y ramales que procede de Almagres, zonas consideradas de paso importante de ductos que conducen productos petrolíferos.



*Cuatro ejecutados en menos de un año.



Ciudadanos de otras generaciones consideran que la ola de asesinatos ha hecho recordar los tiempos en que Aguilera era considerada una población violenta en que grupos de los dos barrios se enfrentaban para disputar su territorio o defenderlo de otros que venían a robarles sus cosechas y sus mujeres.



En menos de un año, la población ha vivido la ejecución de cuatro personas.



El 29 de junio fue asesinado el encargado de la seguridad de la subestación de la CFE, Moisés Margarito Zugaide Marín a orillas de la carretera federal.



El 14 de julio, en un rancho cercano a Aguilera, en el camino que lo comunica a El Juile, mataron a Conrado Bartolo Reyes y José Luis Lagunes Bravo.



6 días después, el taxista Jorge Amador Aguilar Martínez, tuvo la misma suerte cerca del panteón municipal.



El 21 de Junio de este año, acabaron con la vida de Miguel Angel Domínguez Molina.