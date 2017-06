Policía de Colombia incauta 10.000 dólares a miembro de las FARC

La policía de Colombia informó este jueves que incautó 10.000 dólares a un miembro de la guerrilla FARC, que implementa un acuerdo de paz firmado con el gobierno, cuando se dirigía con cuatro compañeros hacia un municipio del oeste del país.



Cinco rebeldes habían salido el martes de la zona de desarme La Carmelita, Putumayo (suroeste), y en el municipio de Neiva, Huila, fueron registrados en un control vial, donde les encontraron esa cantidad de dinero en billetes de 100 dólares, informó el coronel de la Policía Óscar Pinzón a Blu Radio.



"Esta persona en el momento no dio una explicación que pudiera certificar la procedencia de los mismos", indicó el comandante, quien contó que por eso se decomisó el dinero.



El fiscal general, Nestor Humberto Martínez, dijo a periodistas más tarde que "los dineros fueron incautados" por la institución y se "logró establecer que son dólares absolutamente legales".



"Esto lo que refleja son varias cosas: en primer lugar, que los desmovilizados sí tienen activos y activos líquidos; en segundo lugar demuestra la urgencia que tiene el país de que la jurisdicción especial de paz también entre a operar (...); y en tercer lugar muestra la importancia de que se regularice el tema del patrimonio de las FARC", apuntó.



Según dijo a RCN Radio Rodrigo Lara, alcalde de Neiva, los cinco rebeldes a los que se les incautó el dinero viajaban con otro grupo de 43 jóvenes para participar en un festival folclórico en la ciudad.



Marcos Calarcá, vocero de las FARC, explicó que los combatientes "llevaban unos dólares para su alimentación, su alojamiento (y) su transporte", pero no aclaró por qué tenían esa cantidad en efectivo.



Los guerrilleros iban a participar en el festival como parte del grupo musical "Los rebeldes del sur", dijo Calarcá.

"No estamos acostumbrados al manejo de viáticos y (...) digamos a esta forma de vida civil y entonces sí, seguramente (...) el dinero que tenían estaba en dólares", expresó.



Las FARC están en su última fase de desarme, que corresponde a un 40% de su arsenal, que entregarán a la misión de Naciones Unidas en 26 puntos del país donde están concentrados unos 7.000 combatientes. El 60% lo consignó en las dos últimas semanas.



Según la Fiscalía, entre enero y comienzos de junio de este año se habían confiscado unos 103 millones de dólares en bienes de las FARC.



Hasta el 1 de agosto se prevé que el grupo rebelde entregue un inventario de sus posesiones.



El acuerdo de paz suscrito en noviembre señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) repararán con sus bienes a víctimas del conflicto armado, que en más de 50 años ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.