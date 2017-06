Senado de Paraguay aprueba impuesto a la soja

El Senado paraguayo aprobó en general una ley que grava en 10% la exportación de soja en estado natural durante una ardorosa sesión, pero el gobierno anunció el jueves que vetará la iniciativa.



En reacción al voto de los senadores, grandes productores organizados amenazaron con bloquear las rutas del país si el gobierno no veta la normativa.



La ministra de Hacienda (Finanzas), Lea Giménez, advirtió en rueda de prensa que de aplicarse la ley "tendrá consecuencias nefastas en la economía" y anunció que el gobierno de Horacio Cartes la dejará sin efecto.



"La contribución impositiva del agro se ha triplicado desde el 2014", subrayó la ministra. La labor agrícola aporta 19% del PIB.

En cambio el político Carlos Filizzola, senador por el izquierdista Frente Guasú (Frente Amplio) dijo en el recinto de sesiones: "Pedimos justicia tributaria para que los que más ganan paguen al Estado un tributo".



La decisión fue apoyada por senadores del oficialista y mayoritario partido Colorado y un sector del partido Liberal, la primera minoría. Por duros intercambios de palabras, la sesión tuvo que ser suspendida y no se pudo votar la ley en particular, artículo por artículo.



Los poderosos sojeros hicieron demostraciones de fuerza en varios puntos del interior del país el miércoles y el jueves.

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), denunció que "la ley es "confiscatoria" y advirtió que el impuesto terminará gravando a los pequeños productores.



La campaña sojera en 2016 en Paraguay, cuarto exportador mundial de la oleaginosa, llegó a 9.300.000 toneladas, según la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), lo que representa un crecimiento de 20% con relación a la temporada anterior.