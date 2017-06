Venezuela: muertos en protestas llegan a 75

Un manifestante opositor murió este jueves de un disparo en una nueva jornada de violencia atizada por el conflicto en torno a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



David Vallenilla, de 22 años, falleció tras ser herido en disturbios frente a la base militar La Carlota, con lo que aumentó a 75 la cifra de muertos desde el pasado 1 de abril.



Vallenilla recibió un disparo según la Fiscalía, que no precisó el tipo de arma, aunque el diputado opositor José Olivares aseguró que el joven fue impactado en el corazón con perdigones que descargó un militar de la Guardia Nacional.



Medios locales difundieron fotos y videos en los que se ve a un miembro de esa fuerza disparando contra el joven desde el interior de la base. El agente accionó el arma cuando encapuchados lanzaban piedras y bombas molotov.



Los disturbios estallaron luego de que los cuerpos de seguridad bloquearan con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión una marcha hacia la Fiscalía, que según la oposición marcó el inicio de la "fase decisiva" para un cambio de gobierno.



En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Maduro ratificó este jueves que el uso de perdigones y armas de fuego para el control de manifestaciones está "prohibido" y que quien viole la norma "irá preso".



- "La Constituyente va" -



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció el martes que escalaría sus protestas para obligar a Maduro a desistir de la Constituyente, cuyos 545 integrantes serán elegidos el 30 de julio.



Para ello, llamó a desconocer al gobierno e invocó artículos constitucionales que consagran la desobediencia civil.

La MUD denuncia que la Constituyente busca instaurar una "dictadura comunista", ante la pérdida de apoyo popular del chavismo.



Pero Maduro reiteró este jueves su decisión de sacar adelante el proyecto. "La Asamblea Nacional Constituyente va y reconstruiremos la paz", aseguró el mandatario, quien sostiene que la iniciativa permitirá vencer a los "violentos" y superar la grave crisis económica.



Como demostración de que está empeñado a fondo, el gobernante lanzó a poderosas figuras del oficialismo como candidatos, entre ellos Diosdado Cabello -número dos del partido de gobierno-, la primera dama Cilia Flores y la saliente canciller Delcy Rodríguez.



La MUD se negó a postular candidatos alegando que el mecanismo de elección es "fraudulento", pues asegura de antemano el control del chavismo.



"La Constituyente de Maduro se ha diseñado como un traje a su medida, no resolverá los graves problemas" económicos y políticos, dijo Julio Borges, jefe del Parlamento, de mayoría opositora.



- Doble filo -

Maduro avanza con su proyecto respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusados de servirle.

El oficialismo también postuló al exvicepresidente Aristóbulo Istúriz y al exministro Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es mencionado por sectores de la oposición como el futuro presidente de la Constituyente, con lo que ampliaría aún más el poder que se le atribuye en el gobierno, la Fuerza Armada y los servicios de inteligencia.

La Constituyente regirá el país por un tiempo indeterminado como un "suprapoder".

"La Constituyente es para el PSUV, pero sobre todo para el madurismo, tan solo una ficha, una excusa para obtener un mayor poder de negociación, un refugio para resistir", aseguró el politólogo Michael Penfold.

Analistas advierten que la iniciativa puede profundizar la fractura que abrió la fiscal general, Luisa Ortega, autoproclamada chavista que se distanció del gobierno y adversa la Constituyente.

"Probablemente también termine siendo un filoso 'boomerang'", agregó Penfold.



- ¿Fiscal presidenciable? -



En una carta suscrita por el arzobispo Bernadito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, el Vaticano advirtió que la Constituyente "hace peligrar el futuro democrático del país".

Ortega, quien ha denunciado que la justicia es usada para "perseguir a la disidencia", afronta un posible juicio luego de que el TSJ admitiera un recurso del diputado oficialista Pedro Carreño, quien también pidió destituirla por "insanía mental".

Al afirmar este jueves que la Fiscalía cayó en el "extremismo", Maduro acusó a Ortega de "traición" y de tener ambiciones presidenciales.

"Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la MUD" no puede hacerlo desde la Fiscalía, afirmó.

Esta semana, Maduro anunció la renovación de la cúpula de la Fuerza Armada y ratificó como ministro de Defensa al general Vladimir Padrino López, quien le ha declarado "lealtad incondicional".