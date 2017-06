Hallan cadáver entre cañales en la congregación La Patrona Tweet Con impactos de bala y heridas provocadas presuntamente con machete fue hallado el cadáver de un hombre entre unos cañales de la congregación la Patrona, a la altura del lugar conocido como El Once Amatlán de los Reyes - 2017-06-22 17:31:36 - Carlos Parra / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-22-17:32:10 Amatlán de los Reyes Con impactos de bala y heridas provocadas presuntamente con machete fue hallado el cadáver de un hombre entre unos cañales de la congregación la Patrona, a la altura del lugar conocido como El Once Con impactos de bala y heridas provocadas presuntamente con machete fue hallado el cadáver de un hombre entre unos cañales de la congregación la Patrona, a la altura del lugar conocido como El Once.





Fue la mañana de este jueves que habitantes de la zona alertaron a las corporaciones policíacas que en dicho lugar ubicado a un kilómetro de la carretera estatal Amatlán - Cuichapa, se encontraba una persona sin vida.



Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, quienes confirmaron se trataba de un hombre de complexión robusta, tez morena, el cual vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul, cinturón café, calcetines de color gris y tenis azules.



La víctima según los reportes, presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y una herida de más de diez centímetros en la nuca.



Más tarde se notó la presencia de autoridades ministeriales, los cuales realizaron las diligencias y levantamiento del cadáver, siendo llevado en calidad de desconocido al Semefo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

