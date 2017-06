Propone Coparmex incrementar salario mínimo de 80.04 a 92.72 pesos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó una propuesta para incrementar de inmediato el salario mínimo, de 80.04 pesos que actualmente rige, a 92 pesos con 72 centavos, a fin de colocarlo en la llamada línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).



El titular de ese organismo, Gustavo de Hoyos, acompañado por más de 50 líderes empresariales, también conmino al titular de la Secretaría del Trabajo a convocar de inmediato a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), para que analice la propuesta cuyo objetivo es avanzar a una \"nueva cultura salarial\".



“Estamos proponiendo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, continuar con la estrategia para adecuar el salario mínimo general, para que en el segundo semestre de 2017 llegue a 92.72 pesos, es decir, a la línea de bienestar fijada por CONEVAL con los datos disponibles al mes de marzo pasado”, apuntó.



“Para convocar a la CONASAMI y por eso le hemos pedido que se convoque ya de inmediato a la CONASAMI, pensamos que el monto independiente de recuperación, este incremento nominal del salario general debería ser aprobado en las siguientes semanas, para que esté completamente desligado de la revisión general que año con año se lleva a cabo a final de año”, refrendó.



En un pronunciamiento realizado al pie del Monumento a la Revolución, De Hoyos Walther manifestó que el planteamiento de avanzar a una “nueva cultura salarial” en México, permitiría reducir la pobreza y dinamizar la economía nacional sin efectos inflacionarios, como algunos sectores y autoridades advertían.



Al aseverar que la estrategia señalada tiene como fin fortalecer el poder adquisitivo con visión de largo plazo, para que en el 2030, el monto sea suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una familia urbana de tres integrantes.



“El salario mínimo general debería ubicarse en el 2030 en un rango de entre 162.35 y 194.68 pesos. Eso significaría que una familia mexicana integrada en promedio por 3.5 individuos pueda satisfacer al menos en 2030, plenamente sus necesidades alimentarias y no alimentarias, de 1.7 a 2 de los miembros de su núcleo familiar”, refirió.



Subrayó que el país requiere una política salariar de largo plazo y acciones inmediatas más contundentes, aunque el esfuerzo por elevar a 80.04 pesos el monto del mínimo fue positivo.



La implementación de esa medida demostró que los temores respecto a que tendría un impacto negativo en las variables económicas fundamentales, eran infundados.



Ejemplo de ello, apuntó, se refleja en el hecho de que al mes de mayo de este 2017, aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores, al permitir la cobertura del 86.4 por ciento necesario para satisfacer las demandas del trabajador; mientras que en 2016, el monto del salario cubría el 82 por ciento de los requerimientos de un trabajador.



Enfatizó que ese aumento no fue inflacionario, no generó un “efecto faro”, pues en abril de 2017 el salario promedio real disminuyó 0.89 por ciento; mientras que el mínimo aumentó 3.6 por ciento; y la informalidad al mes de abril, fue menor en 0.06 por ciento que en el mismo mes del 2016.



Cuestionado respecto a si la postura de los miembros de COPARMEX tendrá el apoyo de otros organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); o bien, del Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó que su visión es de largo plazo y seguramente, en breve contará con el respaldo necesario.



Tras aclarar que el planteamiento no implicará aumento en las prestaciones de los trabajadores, sino solo en el salario, aseveró que no se trata de un incremento “de emergencia”



Refrendó el llamado a la STPS a convocar de inmediato a una reunión de la CONASAMI, a fin de que evalúe en los próximos días el posible aumento y demandó que las rondas de negociación y acuerdos en esa instancia tripartita, en la que participan autoridades, representantes patronales y sindicales, sean abiertas y transparentes.



Destacó que en lo esencial, todos los organismos empresariales y patronales coinciden en que es urgente incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer el salario, y las diferencias entre una y otra cúpula tienen qué ver con el cómo y el cuándo.



Cuestionado respecto a si los integrantes de la COPARMEX han sido espiados por el Gobierno Federal, tal y como ocurrió con periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con una investigación periodística del diario The New York Times, el líder empresarial respondió que la postura del sector patronal es de condena a esos hechos.



Argumentó que la Confederación a su cargo impulsa el principio de la libertad de expresión y hace votos para que los señalamientos hacia autoridades federales se investigue a fondo.



Si se confirman violaciones a la privacidad de las personas, así como la intervención ilegal de las comunicaciones, se tendrán que fincar responsabilidades, manifestó.