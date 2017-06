Sefiplan no aterrizó recursos a todos los municipios: Diputada

En lo que resta del año pocas ventanillas se abrirán, aunque los alcaldes pueden aún apoyarse en otras herramientas, señaló la diputada federal por el distrito de Zongolica, Lillian Zepahua García.



Tras reunirse con alcaldes electos del distrito de Zongolica, la legisladora refirió que en este año 21 municipios fueron beneficiados con proyectos diversos y actualmente el problema es que la Sefiplan no ha podido aterrizar al 100 por ciento los recursos que se etiquetaron porque están haciendo observaciones a los proyectos.



Agregó que éstos se tendrán que regresar para que les hagan las revisiones o modificaciones necesarias y una vez que estén listos todos los requisitos el recurso podrá llegar a los municipios.



Mencionó que obras referentes a vías de comunicación, drenaje, ampliaciones de electrificación e infraestructura en las escuelas son las que más solicitan los diferentes municipios.



“Aunado a ello están los apoyos para las distintas gestiones que como municipios hacen, además de las peticiones de la población en temas como la salud, que es también de los más delicados y que se tratan de atender lo más que pueden”, abundó.



Zepahua García indicó que en lo que resta del año pocas ventanillas se podrán abrir ya, pues la mayoría lo hicieron en enero y febrero o hasta marzo, sin embargo pueden buscar otras herramientas para bajar recursos.



Respecto a la reunión que sostuvo con alcaldes electos, indicó que fue para hacerles ver no el honor que tienen al haber logrado ese cargo, sino la gran responsabilidad para atender las necesidades de su municipio.



Agregó que los nuevos alcaldes deben saber que si no hacen las cosas desde el inicio los tiempos se les pasan, por lo que desde ya deben ir buscando la información de lo que quieren para su municipio y en donde también los diputados pueden apoyarlos.