Spinner no es tratamiento de TDAH: Pediatra

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-22-17:29:19 Coatzacoalcos Aclaran que pese a lo que se ha dicho, no se ha comprobado que el spinner ayude al tratamiento de niños autistas. El juego de moda llamado ‘spinner’ ha sido considerado por algunos como tratamiento para niños con autismo y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), sin embargo no hay estudios que los comprueben, señala el Colegio de Pediatría de Veracruz.



El doctor Norberto Luna López presidente del Colegio de Pediatría, explicó que este juego que surgió como una distracción, ha sido considerado por algunos como tratamiento de las enfermedades antes mencionadas.



“Surgieron unas voces que dicen que podría ser útil para tratar o coadyuvar al tratamiento de niños con autismo, con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o con síndrome de ansiedad, esto finalmente la ciencia no tiene la evidencia científica suficiente para poder afirmar”.



Por lo que recalcó que hay que tener mucho cuidado. “En cuanto a los papás que no se dejen impresionar en el sentido de que pueda ser una forma de tratamiento para TDAH o ansiedad”, expresó.



Dijo que su uso como una recreación no hay problema, pero recomendó tener cuidado ya que hay unos reportes a nivel mundial, donde se han visto accidentes con estos juguetitos.



“Como todo hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta esta potencial probabilidad, puede surgir. Habido casos de atragantamiento y da pie a hospitalización, lesiones, que sueltan los anillos y pueden lesionar a los niños”.



Dijo que como todo juguete debe usarse con medida, “hay que saber que no se debe abusar de cualquier aparatito”, expresó.



Dijo que respecto a estos accidentes no existe una recomendación para usarse a cierta edad, pero entre menor sea el niño hay más probabilidad de sufrir algún accidente, por lo que se debe tener cuidado.